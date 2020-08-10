АМКУ не має законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій "Мотор Cічі" - DCH

Антимонопольний комітет не має ніяких законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ані китайським інвесторам підприємства, ані групі DCH.

Про це йдеться в юридичній позиції DCH з питань, пов'язаних з ПАТ "Мотор Cіч", опублікованій на офіційному сайті групи, що належить українському бізнесмену Олександру Ярославському, передає Укрінформ.

Як зазначають юристи компанії, "законними підставами для такої лінії дій АМКУ теоретично могли б служити тільки дві характеристики угоди з придбання корпоративних прав: угода призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку України (ст. 25 Закону України "Про Захист економічної конкуренції"); в угоді беруть участь компанії, які включені в санкційні списки України (ст. 24 Закону України "Про Захист економічної конкуренції").

Як говориться в повідомленні, "ні перший, ні другий критерій не підходять до нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій "Мотор Січ". По-перше, ні DCH, ні китайські партнери не ведуть в даний час будь-яку діяльність на українських товарних ринках, на яких представлена ​​"Мотор Січ". Відповідно, після угоди частки учасників цих ринків не зміняться: сама по собі купівля акцій компанії-монополіста не призводить до зміни часток на монопольному ринку. А "Мотор Січ" історично займає домінуюче становище на українському ринку авіаційного моторобудування. По-друге, ні DCH, ні наші китайські партнери по "Мотор Січі" не підпадають під будь-які обмежувальні заходи (санкції), передбачені санкційним законодавством України і не включені в санкційні списки України".

"Виходячи з викладеного вище, АМКУ не має законного права відмовити в задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч". Якщо АМКУ, в порушення законодавства України, не видасть згоду у встановлений термін або відмовить, такі дії АМКУ будуть оскаржені в судовому порядку", - зазначає DCH.

Як повідомлялося, 4 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що представники групи DCH досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ".

6 серпня Президент Володимир Зеленський доручив Прем'єр-міністру, РНБО, і СБУ вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави, зокрема, в питанні приватизації Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ".

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Після цього Антимонопольний комітет України заявив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

За словами голови АМКУ Ольги Піщанської, "на сьогодні в АМКУ розглядається 4 справи про концентрацію (у вигляді придбання опосередкованого контролю над ПАТ "Мотор Січ"), в рамках яких досліджується вплив заявлених транзакцій на стан конкуренції на задіяних товарних ринках. Зокрема, авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, їх технічного обслуговування та ремонту".

7 серпня президент і власник DCH Ярославський виступив із заявою, що "ті процеси, які зараз спостерігаються стосовно "Мотор Cіч", не можуть не викликати занепокоєння. Вчора, після того як китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради". Паралельно чиниться силовий тиск на співробітників АМКУ з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами і в цілому перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю, своїми корпоративними правами".

"Від імені DCH і наших китайських партнерів" Ярославський закликав Президента України втрутитися в ситуацію. "Сподіваюся, що завдяки політичній волі влади буде прийнято державницьке рішення, яке збереже "Мотор Cіч" для України і буде відповідати національним інтересам нашої держави", - наголошується в заяві.