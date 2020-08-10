До кінця тижня гривня наблизиться до позначки в 27,4 – аналітики

Готівкова гривня до кінця другого тижня серпня наблизиться до позначок у 27,15 грн/дол. під час продажу і 27,40 грн/дол. під час купівлі.

Про це йдеться в коментарі, що є в розпорядженні Укрінформу, аналітика компанії "Альпарі" Максима Пархоменка.

"Якщо не буде нових потрясінь, гривня продовжуватиме своє зниження до позначки в 27,30-27,50 гривні за долар. Готівкова гривня вже до кінця другого тижня серпня наблизиться до позначок у 27,15 у продажу і 27,40 під час купівлі", - зазначив Пархоменко.

За його словами, перший тиждень серпня для гривні завершився нейтрально. Євро закрив тиждень на рівні в 32,65 грн, долар - 27,63 грн. Готівковий ринок за цей період відзначився зниженням курсу долара на 10 коп. - до 27,50 грн/дол. Нейтральна динаміка гривні минулого тижня обумовлена ​​стабілізацією долара на світових ринках, цей факт і відіграється українською валютою.

Цього тижня цю тенденцію буде продовжено. НБУ не бере участі в торгах і не проводить активних інтервенцій, також знизилася і активність учасників ринку. Середній обсяг торгів знизився до менш ніж 300 млн дол. з 500 млн дол. на попередньому тижні. На думку аналітика, це говорить про зниження ажіотажу на ринку.

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У парі з євро, гривня ще в п'ятницю на міжбанку "тестувала" позначку 33,00. При цьому умов для зміни поточного тренду відносно євро поки що немає. До наступного тижня ми маємо всі шанси побачити євро вище 33 грн. А на готівковому ринку - вище 33,20 грн, вважає аналітик.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з прогнозом Альпарі, якщо нова команда Національного банку підтверджуватиме справами прихильність до зваженої грошової політики, серпень для гривні пройде без потрясінь, долар торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, а євро - 31,9-33,2 грн.