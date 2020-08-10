Ціни на нафту змінюються різноспрямовано після низки заходів з підтримки економіки США

В ході торгів 10 серпня ціни на нафту змінювалися різноспрямовано на тлі підписання Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом указів про продовження низки заходів з підтримки економіки США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 10 серпня склала 44,89 долара за барель, що на 1,1% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю, 7 серпня, ці контракти подешевшали на 1,5%, до 44,4 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на 1,46%, до 41,82 долара за барель. Увечері 7 серпня вартість цих контрактів зменшилася на 1,7%, до 41,22 долара за барель.

Один з указів Трампа частково повертає додаткові виплати до допомоги по безробіттю для десятків мільйонів американців, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Згідно з указом, виплати, які складуть 400 доларів на тиждень, будуть на 75% профінансовані федеральним урядом і на 25% - владою штатів.

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Інші укази передбачають відстрочення платежів з податку на заробітну плату для людей, які отримують менше 100 тис. доларів на рік, продовження терміну дії мораторію на виплату студентських кредитів, а також заходи з надання допомоги орендарям житла і домовласникам.

У центрі уваги гравців нафтового ринку на цьому тижні також будуть переговори США і Китаю, на яких, як очікується, будуть обговорювати імпорт в КНР енергоносіїв.