Міжнародні резерви України у липні зросли на $300 мільйонів

Міжнародні резерви України в липні зросли на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У липні міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів. Зараз вони на найбільшому за останні 10 років показнику — 28,8 млрд доларів", - зазначив глава уряду.

За його словами, відповідні резерви дають змогу забезпечувати повною мірою макрофінансову стабільність України.

Як повідомлялося, голова Національного банку Кирило Шевченко у відеозверненні сказав, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть зрости до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США.