Уряд направив аграріями 125 мільйона на компенсацію відсотків за кредитами

Кабінет Міністрів у 2020 році направив аграріям 124,9 млн грн на часткову компенсацію відсотків за користування кредитами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 3 серпня затвердило розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для компенсації суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень 2020 року. Кошти направлені уповноваженим банкам, які в свою чергу спрямують їх сільгоспвиробникам. Кошти отримають 696 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків.

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Як повідомлялося, загальний обсяг кредитів, які залучили сільгосппідприємства становить 5 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 3,4 млрд грн. Середні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучили кредити становили 14-16% річних. Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінекономіки меморандум про загальні засади співробітництва (33 банки), взяли участь у наданні компенсації за кредитами 19 банків.