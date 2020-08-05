Кабмін затвердив фінплан Адміністрації морських портів

Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план Адміністрації морських портів України на 2020 рік, у якому заплановані капітальні інвестиції в обсязі 1 млрд 116 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Морські порти демонструють зростання в умовах коронакризи. Важливо продовжувати створити умови для зростання всієї морської галузі Капітальні інвестиції Адміністрації морських портів на 2020 рік заплановано в обсязі 1 млрд 116 млн грн (без ПДВ) ", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Крім того, в міністерстві повідомляють, що фінансовий план АМПУ на 2020 рік передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 7 млрд 487 млн грн, а також загальні доходи у розмірі 7 млрд 962 млн грн. Водночас чистий прибуток підприємства планується у розмірі 2 млрд 085 млн грн, а до державного бюджету та цільових фондів передбачається спрямувати 3 млрд 613 млн грн.