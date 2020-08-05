Буславець обговорила з інвесторами проєкт будівництва водневого заводу

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець обговорила з директором ТОВ "Н2" Андрієм Жовнером та СЕО Yom Capital Ltd Волтером Комареком інвестиції у галузь альтернативної енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Сторони обговорили потенційні проєкти із будівництва дата-центрів та водневого заводу для завантаження вітчизняних генеруючих потужностей. Зокрема, інвесторів цікавить південний регіон, де спостерігається значний профіцит електроенергії, співпраця із НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго".

Створення нових споживачів електроенергії допоможе завантажити незадіяні генеруючі потужності та розвантажити елементи системи передачі.

Буславець висловила готовність підтримати перспективні проєктів.

"Ми (Міненерго - ред.) вітаємо і підтримуємо інноваційні ідеї для розвитку вітчизняної енергетики, зокрема, щодо підвищення споживання електроенергії. Ми готові надавати необхідну підтримку з боку міністерства у межах наших повноважень", - наголосила очільниця міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року Єврокомісія представила дві стратегії у сфері енергетики, включаючи оптимізацію існуючої системи виробництва і споживання енергії, а також запровадження промислового виробництва чистих і відновлюваних джерел енергії на основі використання водневих технологій. Про це розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.