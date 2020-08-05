Уряд затвердив вимоги до оформлення і використання митних декларацій

Кабінет міністрів затвердив вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві пояснили, що рішення ухвалене на виконання закону "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" та Митного кодексу.

Постановою затверджено положення про митні декларації окремих типів, в якому визначено вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів, форму транзитного супровідного документа. Також внесено зміни до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 21 травня 2012 року № 450.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Закон передбачає приєднання до відповідної Конвенції після успішного тестування Системи спільного транзиту (NCTS) в Україні (процес триватиме близько року). Членами цієї Конвенції є 35 країн.

У квітні 2010 року підрозділи Держмитслужби розпочали тестування софту для приєднання до NCTS, завдяки чому український бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами.