Укргазвидобування не може почати експлуатацію 11 свердловин
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.
Через це "Укргазвидобування" щодоби, за оцінками фахівців компанії, недоодержує близько 1 млн кубометрів газу і недоотримує відповідний прибуток.
У УГВ відзначають, що в рамках проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД), зокрема експлуатації вказаних свердловин в лютому-березні 2020 року було виконано всі передбачені законодавством дії, в тому числі підготовлені і передані на розгляд уповноважених органів всі необхідні документи в межах розпочатих процедур ОВД.
"З огляду на ситуацію, викликану коронавірусом, а також недосконалість чинного законодавства в сфері проведення ОВД, протягом декількох місяців компанія не може отримати відповідних висновків, які б дозволяли почати роботи на низці нових об’єктів... Таким чином, з урахуванням вже втраченого часу, сумарні потенційні втрати газу компанії через неможливість почати буріння сягнуть 200 млн кубометрів", - підрахували в УГВ.
Фото: ugv.com.ua