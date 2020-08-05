Ціни на нафту знижуються попри дані про різке скорочення запасів у США

Ціни на нафту знижуються попри дані Американського інституту нафти (API) про різке зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures 5 серпня становить 44,38 долара за барель, що на 0,11% нижче від ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 4 серпня ці контракти подорожчали на 0,28 долара за барель (на 0,6%).

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) 5 серпня знизилися в ціні на 0,26%, до 41,59 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів зросла на 0,69 долара за барель (на 1,7%).

На зниження котирувань вплинули побоювання трейдерів, пов'язані з тим, що темпи зростання світового видобутку нафти перевищуватимуть попит, а також збереження високого рівня захворюваності на COVID-19 у світі. До того ж, серія вибухів у Бейруті спричинила нову хвилю тривог щодо ситуації на Близькому Сході.

Згідно з доповіддю API, опублікованою 4 серпня, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 8,59 млн барелів. Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах за минулий тиждень будуть оприлюднені 5 серпня ввечері. Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 4,1 млн барелів, бензину - на 1,3 млн барелів, а також зростання запасів дистилятів на 100 тис. барелів.

Нафтовому ринку буде важко утримати зростання цін, з урахуванням другого етапу угоди країн ОПЕК+, що розпочався 1 серпня, який передбачає часткове відновлення видобутку нафти на 2 млн барелів за добу, прогнозує агентство Bloomberg.

Також нещодавно з'явилася інформація про те, що саудівська державна нафтокомпанія Saudi Aramco, ймовірно, відкладе публікацію вересневих цін на нафту. Той факт, що Saudi Aramco відкладає публікацію цін, свідчить, що країна хотіла б скласти чіткіше уявлення про споживчий попит, відзначають експерти.