Ціна золота побила новий рекорд – понад $2 тисячі за унцію

На торгах у вівторок, 4 серпня, ціна золота вчергове оновила рекорд – піднялася вище 2000 доларів за унцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Наразі ціна за 1 унцію золота становить 2034,74 долари.

Загалом з початку року золото зросло в ціні більш ніж на 30% і може надалі дорожчати. Зазначається, що воно все більше приваблює інвесторів, які розуміють, що відновлення світової економіки буде тривалим і фіатні валюти будуть знецінюватися.

Банк Goldman Sachs прогнозує зростання вартості золота до $2300 за унцію.

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Згідно з повідомленням, цей дорогоцінний метал дорожчає на тлі очікувань, що Конгрес США погодить новий пакет заходів підтримки економіки в умовах кризи, а також на тлі падіння ставок в США і посилення геополітичних ризиків.