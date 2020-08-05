Ціна золота побила новий рекорд – понад $2 тисячі за унцію
Графік
Укрінформ
На торгах у вівторок, 4 серпня, ціна золота вчергове оновила рекорд – піднялася вище 2000 доларів за унцію.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Наразі ціна за 1 унцію золота становить 2034,74 долари.
Загалом з початку року золото зросло в ціні більш ніж на 30% і може надалі дорожчати. Зазначається, що воно все більше приваблює інвесторів, які розуміють, що відновлення світової економіки буде тривалим і фіатні валюти будуть знецінюватися.
Банк Goldman Sachs прогнозує зростання вартості золота до $2300 за унцію.
Згідно з повідомленням, цей дорогоцінний метал дорожчає на тлі очікувань, що Конгрес США погодить новий пакет заходів підтримки економіки в умовах кризи, а також на тлі падіння ставок в США і посилення геополітичних ризиків.