Обсяги реалізації промислової продукції зменшилися на 11% — Держстат

За січень-червень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 11,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,13 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За І півріччя 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 1,13 трлн грн, що на 11,3% менше, ніж за січень-червень 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 329,48 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за 6 місяців 2020 року було реалізовано на 158,55 млрд грн (на 25,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 52,52 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 28,22 млрд грн (на 35,6% менше); сирої нафти та природного газу — на 37,4 млрд грн (на 44,8% менше); металевих руд — на 62,94 млрд грн (на 9,7% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 724,14 млрд грн (на 10,0% менше, ніж за січень-червень 2019 року), з яких за межі країни — на 275,86 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 268,35 млрд грн (на 2,1% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 170,10 млрд грн (на 21,9% менше); продукції машинобудування — на 74,19 млрд грн (на 15,9% менше).

Також за 6 місяців 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 173,89 млрд грн (на 6,0% більше у порівнянні із січнем-червнем 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 32,88 млрд грн (на 29,8% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).