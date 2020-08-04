Україна зменшила виробництво сталі

За січень-липень 2020 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 6,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 11,87 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств "Укрметалургпром".

За попередніми даними ОП "Укрметалургпром", за 7 місяців 2020 року в Україні було вироблено 11,76 млн тонн чавуну (на 1,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 11,87 млн тонн сталі (на 6,7% менше), 10,63 млн тонн металопрокату (на 3,2% менше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП "Укрметалургпром", за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).