НБУ у липні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ у липні-2020 застосував до шістьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства в сфері фінмоніторингу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Заходи впливу Національного банку були такими:

до АТ "Скай Банк" - штраф у розмірі 300 тис. гривень за неналежне виконання банком обов’язку ретельного вивчення клієнтів;

до АТ АКБ "Аркада" - письмове застереження за незабезпечення банком у своїй діяльності належного управління ризиками;

до АТ "Банк Інвестицій та заощаджень" - штраф у розмірі 5 млн гривень за неналежну роботу внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, фінансуванню тероризму, нездійснення на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017– серпня 2018 років. Внаслідок цього клієнти банку проводили "транзитні" фінансові операції з перерозподілу фінансових потоків, зокрема, з наступним обготівкуванням коштів.

Крім того, до АТ "Укрбудінвестбанк" та Глобусбанку було застосовано штрафи у розмірі 200 тис. гривень до кожного - за нездійснення банками належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;

до Акордбанку - штраф у 300 тис. гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

ТОВ "Фінансова компанія "Вей фор пей" оштрафоване на 51 тис. гривень.