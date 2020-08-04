Нафта дешевшає на тлі зростання числа захворювань COVID-19

Ціни на нафту знизилися у вівторок через побоювання з приводу зниження попиту в зв'язку з ростом захворювань коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,8% до 40,68 долара за барель, на Brent - на 0,86% до 43,77 долара за барель. В ході торгів у понеділок 3 серпня котирування WTI зросли на 1,8%, а Brent - на 1,5% після виходу перевершили прогнози даних про ділову активність в Азії, Європі та США.

"Що стосується попиту, то у нас були досить обнадійливі дані про світове виробництво ... але є ще досить багато свідчень того, що відновлення попиту на нафту застопорилося на багатьох ринках з поверненням COVID-19", - повідомили в National Australia Bank.

Попит на паливо знижується через посилення обмежень, покликаних зупинити поширення вірусу, в таких містах, як Маніла і Мельбурн. Також на торги вплинуло те, що Норвегія припинила рух круїзних суден.

Водночас пропозиція нафти росте, оскільки група ОПЕК + в серпні збільшує видобуток на 1,5 млн барелів на добу. Американські виробники також планують відновити призупинене виробництво.