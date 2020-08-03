З Нацбанку звільнилася директорка департаменту комунікацій

Директор Департаменту комунікацій Національного банку України Наталія Бондаренко 3 серпня за власним бажанням завершує роботу на цій посаді.

Незабаром буде оголошений конкурсний відбір для заміщення цієї вакансії, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ.

"За понад 5 років роботи в Національному банку Наталія Бондаренко розбудувала комунікації регулятора, ґрунтуючись на досвіді провідних центробанків світу та привносячи власні знання та вміння, так, що сьогодні Національний банк України користується репутацією одного з найпрозоріших центробанків світу та однієї з найбільш відкритих державних інституцій в Україні", – сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначається, що до ключових досягнень НБУ в площині комунікацій та підвищення фінансової грамотності за час каденції Бондаренко належать: створення Стратегії комунікацій НБУ та побудова системи управління комунікаціями НБУ; проведення міжнародних тематичних заходів; розробка Стратегії фінансової грамотності (візія); запуск нового вебсайту НБУ; підвищення фінансової грамотності населення через інтеграцію НБУ в систему міжнародних заходів Global Money Week, проведення регіональних днів фінобізнаності «Економічний експрес», повноцінного відкриття Музею грошей НБУ для широкого загалу та здійснення інших заходів для школярів та студентства;

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Наталія Бондаренко обіймала посаду директора Департаменту комунікацій Національного банку України з 2014 року.

Фото: пресслужба НБУ