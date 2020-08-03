НБУ минулого тижня купив на міжбанку $38 мільйонів
Укрінформ
Національний банк України минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк із 27 по 31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів. Продаж валюти регулятор за вказаний період не здійснював.
Як повідомлялося, всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,014 млрд доларів, продав – 3,291 млрд доларів.