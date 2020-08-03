НБУ минулого тижня купив на міжбанку $38 мільйонів

Національний банк України минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк із 27 по 31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів. Продаж валюти регулятор за вказаний період не здійснював.

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Як повідомлялося, всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,014 млрд доларів, продав – 3,291 млрд доларів.