За рік чорна смородина в Україні подорожчала вдвічі

В Україні добігає кінця сезон чорної смородини, яка за рік подорожчала всередньому в 2 рази.

Про це повідомляють аналітики EastFruit, передає Укрінформ.

За словами виробників, незважаючи на зниження цін на залишкові партії даної ягоди, в цілому вони залишилися задоволені сезоном. Однак відвантажувати решту обсягів фермерам вдається в середньому вдвічі дорожче, ніж в попередньому сезоні.

Як відзначають галузеві експерти, сезон продажу чорної смородини в Україні в поточному році закінчується фактично в ті ж терміни, що і роком раніше. Таку цінову різницю, оператори ринку пояснюють зниженням врожайності даної ягоди – початок літа був досить прохолодним, а західні регіони рясно заливало дощами.

"Наразі останні партії чорної смородини виробники пропонують за цінами 40-60 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня", - йдеться у повідомленні.

Знижувати відпускні ціни на останні в цьому сезоні партії чорної смородини садівників змушували якісні характеристики даної продукції.

Ще одним фактором для зниження цін на дану продукцію виступили переробні підприємства, які традиційно є основними споживачами цієї ягоди. Підвищувати ціни на чорну смородину в кінці сезону переробники не захотіли і низка садівників прийняла рішення трохи знизити відпускні ціни, щоб швидше розпродати залишкові партії своєї продукції.