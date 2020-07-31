Експерт пояснив залежність Чорноморського регіону від імпорту газу і нафти

Залежність країн регіону від імпорту газу і нафти залишається високою, у першу чергу, через монопольні поставки природного газу з Російської Федерації.

На цьому акцентував керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко під час онлайн-круглого столу на тему: "Виклики і загрози Чорноморського регіону", що транслював Укрінформ.

“Залежність країн регіону від імпорту газі і нафти залишається високою і наразі. В першу чергу, через монопольні поставки природного газу з Російської Федерації. Росія продовжує багаторічні намагання виключити Україну з ланцюга поставок газу в ЄС. В арсеналі — ті самі методи: будівництво геополітично вмотивованої газотранспортної інфраструктури, ігнорування європейського енергетичного законодавства, провокування газових криз з намаганням перекласти відповідальність”, - зазначив Стукаленко.

Експерт нагадав, що черговий російський обхідний проєкт - “Турецький потік” - запущено з 1 січня.

“Чи посилило це енергетичну безпеку країн регіону? Питання риторичне, адже Turkish Stream доставляє ті самі обсяги російського газу, але іншим маршрутом. Трансбалканський газопровід, який добре вирішував транпортні завдання щодо газу і мав вільні потужності, наразі простоює”, - сказав Стукаленко.

Він також додав, що залежність виключно від поставок газу по Турецького потоку, становить великі ризики для країн Південний Європи.

Говорячи про загрозу діяльності “Газпрому” та інших російських енергетичних компаній в регіоні, експерт нагадав, що в 2012 році Європейська комісія провела масштабне дослідження щодо дій російського монополіста в Європі.

“Газпром був звинувачений в домінуванні та недоброчесній поведінці на ринках постачання газу в центральній та східній Європі, зокрема, в порушенні статей договору про функціонування Європейського Союзу”, - пригадує Стукаленко.

За словами експерта, боротися з цим допоможе посилення сполученості газових мереж країн регіону та ліквідація ізольованих ринків. Це дії, які підвищують надійність поставок та в підсумку позитивно впливають на споживача. Ідеться про ринки, які не з’єднані з загальною мережею в Європі із наявністю зовнішнього постачальника, який постачає обсяги газу, що перевищують 75%.