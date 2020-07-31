SOCAR вимагає прозорого конкурсу на постачальника давальницької сировини для ОПЗ

Компанія SOCAR справді чинить тиск на членів наглядової ради Одеського припортового заводу, аби добитися проведення прозорого конкурсу на постачальника давальницької сировини.

Так у Торговому домі «СОКАР Україна» прокоментували оприлюднену заяву ОПЗ про тиск на членів правління підприємства. Відповідний коментар є в розпорядженні Укрінформу.

"Торговий дім «СОКАР Україна» готовий заявити: "Ми дійсно чинимо тиск на членів правління ОПЗ, висловлюючи категоричний протест і вимагаючи проведення чесного, прозорого конкурсу – при цьому діємо виключно в рамках українського законодавства. Ми були змушені йти на такі заходи у зв'язку з цілою низкою безпрецедентних порушень, які допускає АТ «ОПЗ» при проведенні конкурсу", - йдеться у коментарі компанії.

У SOCAR зауважили, що умови конкурсу були розіслані учасникам для ознайомлення, а через три дні змінені при публікації на сайті ОПЗ. "Із незрозумілих причин з Порядку проведення відбору були виключені положення про процедуру оскарження", що йде врозріз із загальноприйнятими світовими практиками проведення подібних конкурсів.

"З публікації на сайті ми також дізналися про те, що учасники тендеру повинні надати документальне підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив протягом двох років. Проведення третього етапу конкурсу в режимі суворої конфіденційності не дозволяє зрозуміти алгоритм визначення фінального переможця, рішення приймається суб'єктивно і непрозоро", - стверджують у SOCAR.

У компанії категорично не згодні з відхиленням їхньої конкурсної пропозиції.

"У підсумку наша пропозиція була відхилена, незважаючи на те, що в зазначені терміни нами були надані всі необхідні документи, включаючи підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив у афілійованих компаній холдингу SOCAR", - акцентували в компанії.

У сучасних українських та міжнародних холдингах за різні напрямки бізнесу, як правило, відповідають спеціалізовані компанії. У SOCAR за напрямок реалізації добрив відповідають: ТОВ «Сокар Петрохім Трейдинг» (Україна) і SOCAR Logistics DMCC (ОАЕ).

У SOCAR нагадали, що компанія управляє одним із найбільших заводів у Чорноморському регіоні. Підприємство було введено в експлуатацію на початку 2019 року. Продуктивність заводу становить 1,2 тис. тонн аміаку і 2 тис. тонн карбаміду на добу. Експортні потужності - до 500 тис. тонн на рік готової продукції.

"Ми були змушені звернутися до Господарського суду Одеської області, який 22 липня визнав правомірність вимоги про припинення проведення конкурсу з відбору давальця", - підсумовується у коментарі компанії.

Як повідомлялося 23 липня, Господарський суд Одеської області виніс ухвалу за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» про зупинення конкурсу з відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ «Одеський припортовий завод».

Однак акціонерне товариство повідомило, що 23 липня 2020 року відбувся другий етап процедури відбору і визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ "ОПЗ".

В електронному аукціоні брали участь три учасники. Компанії IBE Trade Corp., MADDOX SA і ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» надали пропозиції, які однаково відповідають критеріям найбільш привабливої пропозиції.

З урахуванням цього, правління АТ «ОПЗ» ухвалило рішення не визначати переможця процедури відбору за результатами другого етапу відбору – електронного аукціону та провести третій етапу відбору – перемовини відповідно до пп. 3.7, 3.8 Порядку.

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У січні 2020 року АТ «Одеський припортовий завод» оголосило за дорученням голови Фонду держмайна конкурс з відбору постачальника газу в обсязі 50-60 млн кубометрів на місяць на давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні цього року.

Сокар Україна - дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджану.