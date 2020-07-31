Уряд уже 6 місяців не подає до ВР списку заборонених до приватизації підприємств - ФДМУ

Уряд уже 6 місяців не подає до ВР списку заборонених до приватизації підприємств - ФДМУ

Укрінформ
Фонд державного майна занепокоєний тим, що Кабінет міністрів уже 6 місяців не може подати до Верховної Ради список підприємств, які він вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації.

Про це голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook.

Він вбачає "тривожні сигнали в тому, що "уряд вже 6 місяців не може подати на ВР список підприємств, які уряд вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації".

"Чергова порція об’єктів для передачі в Фонд (для подальшої приватизації - ред.) проходить надцяте коло і за 5 місяців обговорень список скоротився з 360 об’єктів до 253, а вчора на урядовому комітеті відправили на доопрацювання..... І щось там дуже стратегічне і комусь потрібне ... Слідкуємо усі уважно за руками і прізвищами",- написав Сенниченко.

Керівник відомства нагадав, що з початку року Фонд держмайна провів понад 1200 аукціонів. І серед об’єктів, що перейшли у приватну власність, були як недорогі активи, так і дуже вартісні.

"Кожен день в усіх куточках України відбуваються прозорі аукціони. Тільки за результатами вчорашнього дня до бюджету надійде 3,65 млн гривень від аукціонів з продажу державного майна. Левову частку цієї суми забезпечив продаж будівлі управління статистики на Рівненщині. За неї в ході аукціону боролися 36 підприємців (більше, ніж за «Дніпро»;), і в підсумку переможець аукціону отримав актив за 3,5 мільйона",- зауважив Сенниченко.

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Він також навів приклад того, як успішно можна продати навіть практично не діюче підприємство.

"Конкуренція восьми учасників за АТ «Хімтекстильмаш» підняла ціну за практично не діюче виробництво машин і обладнання для легкої та хімічної промисловості з 0,99 млн до 75 млн гривень. Нові власники чітко заявили про розвиток підприємства по профілю", - додав голова Фонду.

Крім того, чотири будівлі санаторію «Нафтуся Прикарпаття» було продано за 12 млн грн при стартовій ціні у 3 млн грн.

"За АТ «Київпастранс» новий власник заплатив 230,9 млн грн, при цьому зобов’язавшись зберегти основний напрямок діяльності компанії у Києві на 5 років, в Київській області – на 15 років", - додав очільник ФДМУ.

Як повідомляв Укрінформ, у середині липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за понад 1,1 млрд грн.

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