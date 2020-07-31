АМКУ оштрафував на 2 мільйони трьох учасників тендеру на постачання газу "Борисполю"
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Предмет справи: закупівля природного газу державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на суму майже 26 млн грн.
"Мова йде про трьох учасників - ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» (ЕНК), ТОВ «Нафтогаз-Альянс» і ТОВ «Газпостач-Черкаси», які діяли злагоджено з наміром усунути змагальність між собою. Тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворило результати торгів", - повідомили в Комітеті.
Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (раніше – Київське територіальне відділення) виявило низку доказів змови між порушниками. Зокрема, ТОВ «ЕНК» та ТОВ «Нафтогаз-Альянс» подавали податкову звітність з ІР-адреси, яка належить ТОВ «Газпостач-Черкаси»; користувалися спільними засобами зв’язку, що належать одному з фігурантів справи; мали спільних працівників; вели господарську діяльність за однією адресою; мали сталі господарські відносини.
До того ж компанії робили однакові помилки в оформленні тендерних пропозицій та користувалися тим самим сканобладнанням для копіювання документів.
Наслідком схеми стала нечесна перемога одного з трьох учасників, що й було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ.
Зазначається, що за результатами розгляду справи ТОВ «Нафтогаз-Альянс» оштрафоване на 1,8 млн грн, ТОВ «Газпостач-Черкаси» – на 187 тис. грн, ТОВ «ЕНК» на 70 тис. грн.
У Комітеті нагадали, що за законом компанії також позбавлені на три роки права брати участь у державних тендерах.
Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет викрив змову ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" на конкурсі з відбору підрядника для об’єктів Чорнобильської АЕС; компанії оштрафовано на 55 млн грн і 62 млн грн відповідно.