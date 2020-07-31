Нафтогаз оприлюднив умови продажу газу для поставок населенню після завершення ПСО

Нафтогаз пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для поставок населенню через завершення дії спеціальних обов'язків (ПСО).

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"Дивізіон «Нафтогаз Комерція» (через ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг») буде реалізовувати природний газ для постачальників домогосподарств. Компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

"Запропонована формульна ціна є прогнозованою та такою, що повністю відповідає ринковим ціновим індикаторам і не створює перекосів на ринку", - підкреслили в газопостачальній компанії.

У межах зазначеного контракту передбачені умови розрахунків 100% передплата, оплата частинами кожні 10 днів впродовж періоду постачання, оплата до 25 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

«Нафтогаз сумлінно виконував свої обов’язки із забезпечення газом населення впродовж дії режиму ПСО. Після того, як з 1 серпня регулювання ринку завершиться, компанія має наміри залишатися надійним постачальником природного газу для внутрішнього ринку. Ми запропонуємо всім бажаючим газ вітчизняного та імпортного походження в обсягах, достатніх для задоволення потреб українців», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Як повідомив директор Дивізіону «Нафтогаз Комерція» Віллем Коппульс, найближчим часом Нафтогаз також представить нову лінійку продуктів для всіх учасників українського газового ринку. В рамках цих пропозицій компанії зможуть формувати ресурс на різні періоди та на різних умовах.

«Тим, кому потрібні великі обсяги на постійній основі, підійде річний контракт. Для компаній, які мають гнучкі плани закупівель, підійде контракт на місяць чи квартал», — сказав Віллем Коппульс.

Реалізація квартальних продуктів буде відбуватися в прозорий спосіб через електронний майданчик Української енергетичної біржі та розпочнеться вже наступного тижня. Наразі Нафтогаз пропонував на цьому майданчику продукти на місячній основі.

Окрім запуску нових продуктів, які розробляються з урахуванням особливостей роботи різних сегментів внутрішнього ринку, Нафтогаз продовжить працювати з боргами, що накопичилися впродовж дії режиму ПСО і сягають близько 24 млрд гривень.

Як відомо, термін дії ПСО завершується 1 серпня 2020 року, після чого споживачі отримають можливість обирати зручний пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

10 червня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яким спрощується процедура зміни постачальника газу для побутових споживачів. Зокрема, зміни буде внесено до Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.