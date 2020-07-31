Подали звітність 84% із 1809 небанківських фінустанов – НБУ

Національний банк прийняв звітність від 84% із 1809 небанківських фінансових установ, які зареєструвалися на вебпорталі регулятора.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Цього тижня добігла кінця дата першого подання звітності новому регулятору небанківськими фінансовими установами в новому форматі. НБУ прийняв звітність від понад 84% фінансових установ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними системи подання звітності НБУ, станом на 28 липня 2020 року за перше півріччя 2020 року прозвітували понад 84% із 1809 небанківських фінустанов, які зареєструвалися на вебпорталі НБУ. Найактивніше подавали звітність лізингодавці (98%), кредитні спілки (92%), страховики (90%) та ломбарди (88%). Частка страхових та перестрахових брокерів, які подали звітність, становить 77%. Найгірша ситуація з поданням звітності склалася у фінансових компаній (61%).

У Нацбанку попереджають, що фінустанови, які ще не подали звітність, зобов’язані подати її в найкоротші терміни. Подання звітності до Національного банку є обов’язковою вимогою до діяльності небанківських фінансових установ. Подання виправленої звітності, яке не було здійснене вчасно, також має бути здійснене в найкоротші терміни.

Можливість подання звітності є тільки в компаній, які зареєструвалися на вебпорталі НБУ. Фінансовим установам, які ще не встигли зареєструватися на вебпорталі НБУ для подання звітності, потрібно терміново це зробити.

На сьогодні спеціалісти НБУ опрацьовують отриману звітність від небанківських фінансових установ на предмет її повноти та відповідності чинним законодавчим вимогам. Пізніше регулятор планує оприлюднити загальний звіт із консолідованими звітними даними небанківських фінансових ринків за перше півріччя 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", або, як його ще називають, закон про спліт. Документ передбачав розподіл функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами.

Національний банк України 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.