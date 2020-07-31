Нафта дорожчає після зниження до 3-тижневих мінімумів
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля жовтневої нафти Brent становить $ 43,50 (+ 0,58%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $ 40,11 (+ 0,48%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,25 і $ 39,92 відповідно. У ході попередніх торгів ціни на нафту обвалилися більш як на 3%.
Часткове відновлення цін дає змогу нафті марки Brent показати зростання четвертий місяць поспіль, а нафті марки WTI - третій місяць поспіль. Обидва еталонних контракти відновилися після історичних мінімумів, досягнутих у квітні, в період глобального локдауна.
Але оскільки в усьому світі вирує друга хвиля коронавірусних інфекцій, загроза попиту на нафту стає дедалі очевиднішою.
«Незважаючи на стійкий і обмежений діапазон цін на нафту в останні тижні, зниження світового попиту і збільшення видобутку ОПЕК + порушує питання про те, чи зможе ринок поглинути додаткові барелі», - йдеться в записці RBC Capital Markets.
Альянс ОПЕК + планує з 1 серпня збільшити видобуток нафти, що збільшить її поставки на світові ринки приблизно на 1,5 млн бар./добу. (б/д).
При цьому глобальні економічні перспективи знову погіршилися: зростання кількості випадків зараження коронавірусом підвищує ризик відновлення режиму блокувань і загрожує відновленню. Про це свідчать результати опитування більш як 500 економістів по всьому світу, проведеного агентством Reuters.
Крім того, напередодні стало відомо, що валовий внутрішній продукт США впав на 32,9% у річному обисленні, що є найглибшим падінням виробництва з 1947 року.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,64 долара за барель, що на 39 центів вище рівня закриття торгів ($ 43,25)