Нафта дорожчає після зниження до 3-тижневих мінімумів

Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю, відновлюючись після падіння до 3-тижневих мінімумів у попередню сесію на тлі надій на нові стимулюючі заходи у США після виходу даних про рекордне зниження ВВП.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent становить $ 43,50 (+ 0,58%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $ 40,11 (+ 0,48%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,25 і $ 39,92 відповідно. У ході попередніх торгів ціни на нафту обвалилися більш як на 3%.

Часткове відновлення цін дає змогу нафті марки Brent показати зростання четвертий місяць поспіль, а нафті марки WTI - третій місяць поспіль. Обидва еталонних контракти відновилися після історичних мінімумів, досягнутих у квітні, в період глобального локдауна.

Але оскільки в усьому світі вирує друга хвиля коронавірусних інфекцій, загроза попиту на нафту стає дедалі очевиднішою.

«Незважаючи на стійкий і обмежений діапазон цін на нафту в останні тижні, зниження світового попиту і збільшення видобутку ОПЕК + порушує питання про те, чи зможе ринок поглинути додаткові барелі», - йдеться в записці RBC Capital Markets.

Альянс ОПЕК + планує з 1 серпня збільшити видобуток нафти, що збільшить її поставки на світові ринки приблизно на 1,5 млн бар./добу. (б/д).

При цьому глобальні економічні перспективи знову погіршилися: зростання кількості випадків зараження коронавірусом підвищує ризик відновлення режиму блокувань і загрожує відновленню. Про це свідчать результати опитування більш як 500 економістів по всьому світу, проведеного агентством Reuters.

Крім того, напередодні стало відомо, що валовий внутрішній продукт США впав на 32,9% у річному обисленні, що є найглибшим падінням виробництва з 1947 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,64 долара за барель, що на 39 центів вище рівня закриття торгів ($ 43,25)