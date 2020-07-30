Укрзалізниця розвиватиме інтермодальні перевезення з країнами Східної Європи та Балтії

Укрзалізниця планує розвивати інтермодальні перевезення всередині України та у сполученні з країнами Східної Європи та Балтії.

Відповідний меморандум вже підписано з німецькою компанією HHLA International GmbH, її дочірнім підприємством «Контейнерний термінал «Одеса» та новоствореним ТОВ «Українська інтермодальна компанія», повідомляє пресслужба УЗ.

«Наша спільна мета — запропонувати клієнтам нову якісну та швидку модель перевезення вантажів. Для цього Укрзалізниці з партнерами необхідно здійснити інвестиції у розбудову інфраструктури України та запровадити послуги інтермодальних перевезень, які відповідають сучасним вимогам клієнтів», — зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Зокрема, йдеться про покращення пропускної спроможності залізничної станції Одеса-Порт та розвиток залізничної інфраструктури Одеського морського порту. «Крім того, разом ми маємо привести систему тарифоутворення у відповідність до кращої міжнародної практики та забезпечити ефективніший розподіл операційних та комерційних ризиків», - додав він.

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Меморандум також передбачає в разі необхідності налагодження комунікації з органами влади, міжнародними організаціями, у тому числі фінансовими, зацікавленими в розвитку залізничної інфраструктури.

Юрик упевнений в тому, що тісна співпраця та спільна мета — розвиток інтермодальних перевезень світового зразка — у підсумку дадуть потужний ефект на інтереси компанії та держави загалом.