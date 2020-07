Huawei презентувала новаторське дослідження для розвитку цифрової економіки

Huawei та Arthur D. Little презентували новаторське дослідження: рекомендації для розвитку цифрової економіки країн.

Компанія Huawei опублікувала дослідження глобальної політики у сфері цифрової економіки. «Думайте про цифрові технології. Думайте про архетипи. Ваша модель цифрової економіки» (Think digital. Think archetype. Your digital economy model).

У звіті розглянуто новий підхід до цифрової трансформації та представлено докладні рекомендації, що можуть бути застосовані до всіх країн.

Huawei та консалтингова компанія Arthur D. Little працювали над цим аналітичним звітом, керуючись спільним переконанням, що поліпшення цифрової інфраструктури має посідати центральне місце в національній політиці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і що це сприятиме відновленню національних економік та підвищенню їхньої стійкості.

Сім архетипів цифрової економіки

Звіт починається з визначення архетипів країн. Вони мають слугувати типовою моделлю, яку країни можуть адаптувати залежно від їхньої поточної ситуації. Є сім архетипів цифрової економіки: інноваційні хаби, ефективні професійні споживачі, центри створення та експорту послуг, глобальні фабрики, бізнес-хаби, меценати інформаційно-комунікаційних технологій та новачки інформаційно-комунікаційних технологій. Усі вони відрізняються своєю присутністю або домінуванням у ланцюжку створення цінності у сфері ІКТ.

Країни повинні розробляти шляхи створення цифрової цінності, що відповідають їхнім архетипам і засновані на економічних та технологічних реаліях, використовуючи притаманні їм сильні риси.

7 архетипів країн у сфері політики інформаційно-комунікаційних технологій — засновані насамперед на домінувальному факторі створення цінності у сфері ІКТ та рівні споживання в цьому секторі

Україна на карті цифрової економіки світу

Україна трансформувалася від новачка у сфері інформаційно-комунікаційних технологій до центру створення та експорту послуг. У 2000 році експорт послуг ІКТ в Україні становив 56 млн доларів США, а країна посідала 52 місце у світі в галузі ІКТ. У 2017 році вона перетворилася на центр створення ІКТ-послуг та розширила щорічний експорт у цій сфері до 2,8 млрд доларів США, посівши 25 місце у глобальному рейтингу. (Джерело: Think differently. Think archetype. Your digital economy model. Huawei та Arthur D. Little).

«Huawei працює в понад 170 країнах світу, в більшості з них — уже багато років. Ми глибоко усвідомлюємо, що кожна країна унікальна, як і проблеми, з якими стикаються лідери її уряду. Ми сподіваємося, що цей звіт зробить цінний внесок в обговорення політики, а також допоможе поліпшити процес ухвалення рішень і поглибити співпрацю з приватним і державним секторами», — сказала Кетрін Чен (Catherine Chen), старша корпоративна віцепрезидентка і директорка правління Huawei Technologies Co., Ltd.

Прискорення переходу до цифрової економіки також стимулюватиме зростання та продуктивність промисловості, покращить соціальний добробут і принесе користь споживачам завдяки економії витрат і часу. «Для успішної цифрової економіки необхідний увесь спектр інфраструктури і діапазон можливостей, але країни часто мають обмежені ресурси та кошти. Тому визначення пріоритетних напрямів діяльності має ключове значення», — прокоментував Раджеш Дунеджа (Rajesh Duneja), партнер Arthur D. Little.

«Визначення архетипу країни допомагає адаптувати рекомендації до політики цифрової економіки, щоб забезпечити повну відповідність її потребам. Ми також повинні розробити інструмент для визначення архетипів понад 200 країн/регіонів у рамках цього дослідження», — сказав Курт Бейс (Kurt Baes), партнер Arthur D. Little.

Важливість політики цифрової економіки значно відрізняється за архетипами. Для різних архетипів слід враховувати різні комбінації політики. Представники політичних структур повинні формулювати правила, закони та нормативні акти в чотирьох взаємопов’язаних сферах — технології, можливості, екосистема та індустрія. Це рушійні сили, що лежать в основі національної цифрової трансформації.

У звіті наведений стратегічний підхід до розвитку цифрових економік для всіх країн на базі їхніх потенційних архетипів. У ньому також є рекомендації щодо застосування комплексної політики для кожного з цих архетипів. Зокрема, у звіті наведені рекомендації щодо розвитку цифрової стратегії для країн, що відображає загальнодержавний підхід до політики у цифрову еру. Рекомендації доповнені світовими практиками в сфері політики цифрової економіки.

Детальніше про звіт за посиланням: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200730.