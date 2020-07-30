Тепличні помідори зараз коштують удвічі більше, ніж торік - експерти

Ціни на тепличні помідори в Україні в кінці липня 2020 року в середньому удвічі вищі, ніж рік тому, переважно через низький рівень пропозиції на ринку.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«Наразі ціни на тепличні помідори в Україні в середньому удвічі вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Настільки високу ціну в поточному році галузеві експерти пов'язують, перш за все, з тим, що зараз пропозицію на ринку помідора майже повністю становить продукція місцевого виробництва», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рік тому істотний тиск на ціни чинило надходження великих обсягів більш дешевих імпортних помідорів.

За інформацією аналітиків платформи, сьогодні виробники пропонують тепличні помідори по 26-30 грн/кг, що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Основною причиною підвищення ціни стало зниження пропозиції помідорів на ринку, оскільки ще не всі тепличні комбінати розпочали вибірку нового обігу продукції. За словами виробників, пропозиція тепличних помідорів поточного тижня різко знизилася, в той час як попит місцевих гуртових компаній і роздрібних мереж досить високий, що й дозволяє підвищувати ціни.