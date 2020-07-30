Міністр юстиції просить Зеленського ветувати закон про валютну іпотеку

Про це інформує Міністерство юстиції України у Telegram.

«На підпис Президенту надійшов черговий законопроєкт (№3640), який зупиняє будь-яке примусове стягнення боргів (а не тільки боргів підмораторних валютних позичальників, як це можна було б очікувати, виходячи із його назви). Мін‘юст попросив ветувати даний законопроєкт, адже обов’язок платити борг і виконувати договірний обов’язок – це базис капіталізму та ринкової економіки, тому відхилення від обов’язку сплачувати борги повинно бути цивілізованим та справедливим», - наголошується у повідомленні.

Як підкреслюють у міністерстві, подібні мораторії призводять до збільшення витрат боржників, захищених мораторієм (адже у ціну товарів і послуг, які їм продаються, одразу закладається ризик несплати) і до збільшення корупції (сплатити чи не сплатити контрагенту – вирішує директор підприємства і жоден суд йому не указ).

Також, як підкреслюють у Мін’юсті, подібні мораторії призводять до збільшення витрат платників податків – за боржника рано чи пізно заплатить держава через механізми гарантій держави щодо виконання судових рішень і спеціальну бюджетну програму, міжнародні арбітражі або рішення ЄСПЛ; до погіршення інвестклімату – жоден нормальний інвестор не буде працювати у непередбачуваному середовищі; і до криміналізації процесу вибивання боргів (бо інші законні процедури стягнення боргу не будуть працювати).

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Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила цей закон 16 липня.

24 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» і передав його на підпис Президенту.