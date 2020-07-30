Фонд держмайна анонсує 34 онлайн-аукціони наступного тижня

Фонд держмайна анонсує 34 онлайн-аукціони наступного тижня

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Укрінформ
Наступного тижня в Україні заплановано провести 34 приватизаційних онлайн-аукціони. Серед виставлених на продаж об'єктів - ДП “Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві”.

Про це Фонд державного майна повідомив у Facebook.

"У перший тиждень серпня плануємо провести 34 онлайн-аукціони (https://bit.ly/309KQ1C) з приватизації державного майна", - ідеться в повідомленні.

Серед найбільш цікавих для інвесторів пропозицій, що виставлені на продаж наступного тижня, у ФДМУ назвали об’єкт незавершеного будівництва “Лікеро-горілчаний завод” у Кам'янець-Подільському (https://bit.ly/30awbmz) та Єдиний майновий комплекс ДП “Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві” на Вінниччині (https://bit.ly/39DJ4IY).

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня 2020 року на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" у центрі столиці перемогла компанія ТОВ "Смартленд".

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Переможця аукціону перевірять на доброчесність, зокрема, будуть перевіряти, чи не здійснюється покупка за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з покупцем. На сплату коштів йому буде відведено 30 днів.

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