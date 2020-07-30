Україна завершила викуп частини єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 роках

Завершено розрахунки за облігаціями на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році та обмін їх частини на єврооблігації з погашенням у 2021 та 2022 роках.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 000 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році і єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначають, що в результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з погашенням у 2021 році в обігу становить 974,146 млн доларів, а єврооблігацій з відсотковою погашенням у 2022 році – 1 013 354 000 доларів. Цей обмін дозволив Україні подовжити середній строк до погашення і сприяв забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%). Найбільший попит був з боку інвесторів зі Сполучених Штатів, Великої Британії та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій; їх частки склали 48%, 38% та 13%, відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Україна успішно розмістила облігації на 2 млрд доларів з дохідністю 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів планувало викупити на 846 млн доларів єврооблігації з погашенням у 2021 та 2022 роках за рахунок надходжень, отриманих від розміщення нових євробондів на 2 млрд доларів.