Нацбанк готовий підписати меморандум з IFC

Національний банк готовий підписати меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо фінансової інклюзії в Україні.

Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час зустрічі із регіональним менеджером IFC по Україні, Білорусі та Молдові Джейсоном Пеллмаром, повідомляє пресслужба НБУ.

"Кирило Шевченко підтвердив готовність підписати Меморандум про взаєморозуміння з IFC, який включає подальші кроки у підвищенні фінансової інклюзії в країні та розвитку фінтеху", - йдеться у повідомленні.

Голова НБУ висловив впевненість, що співпраця Нацбанку та Міжнародної фінансової корпорації сприятиме розвитку української економіки та зростанню залученості громадян до фінансової системи. Зі свого боку представник IFC проінформував про впровадження в Україні програми технічної допомоги "Фінансова інклюзія задля економічного зростання" (Ukraine Financial Inclusion for Growth Program).

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2020 року Національний банк України спільно з іншими регуляторами фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі.