Нафта дешевшає, незважаючи на зниження запасів у США

Ціни на нафту знижуються у четвер, незважаючи на повідомлення Управління енергетичної інформації (EIA) про значне падіння запасів сировини у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent становить $44,05 (-0,09%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $ 41,20 (-0,17%). При цьому ціна відкриття становила $44,11 і $ 41,33 відповідно.

Комерційно запаси нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 10,612 млн барелів, що є найістотнішим зниженням з кінця грудня минулого року. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси нафти у Кушинзі, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, збільшилися за тиждень на 1,3 млн барелів. Видобуток нафти у США залишився на рівні 11,1 млн барелів на добу.

Аналітики банку ANZ попереджують, що таке значне падіння може говорити про те, що «попит все ще бореться за зростання». Однак цей процес буде утруднений тим, що нові коронавірусні спалахи спонукають деякі країни знову запроваджувати заходи з локалізації пандемії.

За даними Університету Джона Хопкінса, на 30 липня у світі налічується майже 17 млн ​​випадків захворювання COVID-19. Австралійське місто Мельбурн повідомило про рекордну кількість заражень коронавірусом за минулу добу.

Утім, інвестори стежитимуть за наступним кроком групи ОПЕК+, оскільки узгоджені у квітні скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар./добу (б/д) з 1 серпня будуть знижені до 7,7 млн ​​б/д. Послаблений попит може призвести до того, що Саудівська Аравія знизить ціни на свою нафту після того, як скорочення будуть послаблені.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 44,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,11 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($ 44,09)