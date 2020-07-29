Рятувальники надають допомогу екіпажу баржі на Каховському водосховищі

Рятувальники на Каховському водосховищі надають допомогу екіпажу баржі, трюми якої заповнилися водою.

Про це повідомляє ДСНС України.

«29 липня о 07:20 до Служби порятунку «101» від чергового «Річної інформаційної служби» надійшло повідомлення про те, що на Каховському водосховищі поблизу с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського району на баржі, яку транспортував буксир «Ворскла», відбулась розгерметизація шву, внаслідок чого трюми заповнились водою. Як з’ясувалося, для виконання ремонтних робіт на баржі екіпажу потрібно викачати воду з трюмів», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники надають допомогу екіпажу баржі

Зазначається, що на місце події вийшов катер Запорізької АЕС з заглибною помпою для відкачування води. Від ГУ ДСНС залучили 2 мотопомпи та 2 чоловіка особового складу. Крім цього, прибув буксир з мотопомпами. О 14:45 за допомогою 4 мотопомп з трюмів відкачано воду.

Читайте також: У курортній Кирилівці злива затопила 10 баз відпочинку

Після обстеження пробоїни, екіпаж з’ясував, що на місці усунути течу неможливо. Два буксири одночасно з викачуванням води із трюмів буксують баржу до порту міста Каховка.