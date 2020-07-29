Шмигаль ініціює посилення експортного потенціалу України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціює посилення експортного потенціалу українських виробників.

Про це він заявив під час засідання уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шмигаль наголосив, що в уряду є бачення розвитку промислової галузі і необхідно посилити експортний потенціал України.

«Тут буду просити Міністерство закордонних справ, як ми говорили, зробити реформу відповідних дипломатичних представництв. Критично важливо переорієнтувати їх на підтримку експортного потенціалу наших виробників», — сказав очільник уряду.

Він також нагадав, що 28 липня, під час робочої поїздки до Полтавської області, разом з урядовцями відвідав ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

«Важливо, щоб такі стратегічні підприємства були постійно завантажені роботою і могли забезпечувати продукцією як Україну, так і експортувати нашу продукцію за кордон», - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробити підходи, які дадуть можливість національним вагонобудівникам і металургам отримати постійне замовлення.