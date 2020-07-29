Уряд змінив положення про інвентаризацію держпідприємств, що приватизуються

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови 1993 року, якою визначався порядок інвентаризації майна державних підприємств перед приватизацією. Зокрема, розширено функції інвентаризаційної комісії, яка відтепер має виявляти майно, що не підлягає приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"29 липня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)”, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 02.03.1993 року №158", - ідеться в повідомленні.

Відтепер до функцій інвентаризаційної комісії, яка утворюється для інвентаризації майна державних підприємств, які приватизуються, віднесено виявлення майна, що не підлягає приватизації відповідно до законодавства.

Відповідальність за результати виявлення такого майна постанова покладає на голову та членів інвентаризаційної комісії.

У ФДМУ переконані, що ухвалене рішення зробить прозорішою інформацію про об’єкти приватизації, і потенційні інвестори матимуть вичерпні дані про статус усього майна на цих об’єктах.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 липня заявив про позитивні очікування від великої приватизації, зокрема, планується близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету в наступні роки.