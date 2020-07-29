Кабмін схвалив прогноз економічного розвитку України до 2023 року

Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, який, зокрема, передбачає зростання ВВП наступного року на 4,6% при інфляції 7,3%.

Про це інформує Урядовий портал.

"Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки. Документ визначає кількісну оцінку основних напрямків розвитку економіки України на найближчі три роки. Відповідну постанову з доопрацюванням у триденний термін Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 29 липня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у проєкті постанови 4.12 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", який схвалив Кабінет міністрів з доопрацюванням у триденний строк, зростання економіки у 2021 році очікується на рівні 4,6%, у 2022 році - 4,3% та у 2023 - 4,7%.

Водночас інфляція прогнозується на кінець 2021 року на рівні 7,3%, на кінець 2022 року - 6,2% та 2023 року - 6%.

На 2021-2023 роки припущення щодо обраного курсу на 2021 рік переглянуто до 29,1 грн за долар.

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати в 2021 році до 6,25 тис. грн (в два етапи - до 6 тис. грн з початку 2021 року і до 6,5 тис. грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис. грн і до 7,176 тис. грн в 2023 році.

За прогнозами, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в 2021 році 13,6 тис. грн, 15,4 тис. грн в 2022 році та 17,17 тис. грн - у 2023 році.

При цьому безробіття становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік та 8% у 2023 році.

Як наголосив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання КМУ, зростання економіки у наступні роки планується завдяки комплексу факторів. Серед них: розвиток промисловості, збільшення частки переробки в аграрному секторі, програми підтримки малого та середнього бізнесу, покращення бізнес-клімату, а також приватизація.