Кабмін встановив вимоги до якості скрапленого газу

Уряд затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Відповідне рішення ухвалено у середу, 29 липня, без обговорення на засіданні Кабінету міністрів з ініціативи Міністерства енергетики.

"З прийняттям Технічного регламенту вимоги національних стандартів до показників якості скрапленого газу стають обов’язковими", - йдеться у повідомленні.

Мета документа – встановлення єдиних обов’язкових для застосування і виконання вимог до якості скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Встановлення вимог до якості відповідає європейським підходам до захисту споживачів та розвитку конкуренції на ринку.

Водночас урядовою постановою запроваджується обов‘язкова оцінка відповідності скрапленого газу, що вводиться в обіг або надається на ринку України, за процедурою, встановленою законодавством, а також визначається орган державного ринкового нагляду у цій сфері.

"Введення зазначеної постанови у дію сприятиме забезпеченню ринку якісним скрапленим газом і запобігатиме нецільовому застосуванню газу комунально-побутового споживання та промислових цілей для використання його як палива для автотранспортних засобів", - пояснили у Міненерго.

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Як повідомлялося, у травні уряд погодив підписання меморандуму про постачання американського скрапленого газу в Україну, яка розглядає можливість стати газовим хабом Європи. Постачання скрапленого газу (LNG, СПГ) в Україну може становити 5,5 млрд кубометрів на рік. Ціна такого газу буде визначатися в прив'язці до ринку Henry Hub.