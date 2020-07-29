Уряд врегулював запуск програми авторизованих економічних операторів

Кабінет міністрів 29 липня 2020 року врегулював усі формальності для запуску програми авторизованих економічних операторів (АЕО) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кабінет міністрів прийняв постанову "Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів", розроблену Мінфіном спільно з Держмитслужбою, чим врегулював усі формальності для запуску програми АЕО в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рішенням уряду затверджено процедуру та алгоритм проведення оцінки відповідності критеріям авторизованого економічного оператора (АЕО), форми документів, що мають подаватися підприємствами та видаватися митними органами для отримання статусу АЕО.

Впровадження програми АЕО сприятиме наданню суттєвих спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, дозволить реалізувати майбутнє взаємне визнання статусу АЕО уповноваженими органами інших держав, надасть можливість українським підприємствам брати участь у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів та сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

На сьогодні програми АЕО вже реалізовано у 83 країнах світу, ще 19 країн перебувають у стадії їх активного впровадження.

У Міністерстві зазначають, що програма АЕО допоможе пришвидшити проходження митних процедур, підвищити сервіс надання митних послуг, зробить прозорими та заздалегідь зрозумілими процедури митного оформлення, тощо.

Постанова Кабміну розроблена з урахуванням керівних принципів ЄС щодо АЕО (AEO Guidelines) та коментарів бізнес асоціацій, Європейської комісії, міжнародних експертів. У подальшому це дозволить реалізувати угоди про взаємне визнання статусу АЕО (AEO MRA).

"Ми робимо ще один крок назустріч бізнесу - запроваджуємо програму АЕО, яка стане інструментом підвищення ефективності ведення бізнесу, покращення маркетингового статусу компанії, що зможе використовувати переваги статусу АЕО. Ми поступово втілюємо в життя наш План дій з реформування митниці – максимально спрощуємо та автоматизуємо митні процедури, підвищуємо ефективність системи аналізу ризиків. Практичне запровадження програми АЕО в Україні також відкриває такі можливості. Окрім того, отримання авторизації АЕО дозволить доброчесним компаніям скоротити часові та матеріальні витрати, пов’язані зі здійсненням митних формальностей щодо товарів, орієнтовно до 30%", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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У Мінфіні зауважують, що впровадження в Україні програми АЕО та укладення угод про взаємне визнання статусу АЕО сприятиме виходу українського бізнесу, залученого до міжнародних ланцюгів постачання товарів, на ринки ЄС та, потенційно, ще 56-ти країн світу.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.