Укрспецекспорт за час карантину вдвічі збільшив прибуток

У першому півріччі 2020 року державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", збільшила чистий дохід від реалізації продукції на 36,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 року – до 1,53 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Попри серйозні обмеження в роботі через пандемію та карантин у більшості країн-партнерів компанії, Укрспецекспорт збільшив обсяг реалізації продукції військового та подвійного призначення на світових ринках. При цьому нам вдалося суттєво збільшити рентабельність наших продажів. У результаті чистий прибуток компанії за 6 місяців цього року збільшився у 2,2 раза порівняно з 2019 роком – до 150 млн грн", –цитує пресслужба гендиректора компанії Вадима Ноздрю.

За його словами, така динаміка розвитку компанії зумовлена успішністю виконання низки зовнішньоекономічних контрактів та впровадженням нових стандартів операційного управління.

Зокрема, зазначається, що в цьому році Укрспецекспорт поставив Міністерству оборони України бойові машини піхоти БМП-1 для потреб ЗСУ, виконав зовнішньоекономічний контракт на постачання радіолокаційної техніки іноземному замовнику та розпочав співпрацю з Пакистаном у сфері авіаремонту військових літаків.

Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” – державне підприємство, регулювання, координацію та контроль за діяльністю якого, відповідно до законодавства, здійснює Державний концерн “Укроборонпром”. Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.