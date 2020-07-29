Укргазвидобування сплатило 6,6 мільярда ренти за пів року
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Загалом до зведеного бюджету країни надійде більше 6,6 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 6 місяців 2020 року", - ідеться в повідомленні.
При цьому 5% від загального обсягу рентних платежів. або 327,5 млн грн, надійдуть до бюджетів різних рівнів 12 областей.
Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській.
У пресслужбі додали, що рентні кошти розподіляються між областями так:
Харківська – 160,2 млн грн;
Полтавська – 141,5 млн грн;
Львівська – 13 млн грн;
Дніпропетровська – 6,3 млн грн;
інші області – 6,5 млн грн
Як повідомлялось, сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ "Укргазвидобування" на користь НАК "Нафтогаз України".