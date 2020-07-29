Експорт олійних культур зменшився на 47,4%

За перше півріччя 2020 року експорт олійних культур з України становив 326 млн доларів, що на 47,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомив Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

«За січень-червень 2020 року Україна експортувала олійних культур на 326 млн дол. Це майже удвічі менше (-47,4 %) показників за відповідний період минулого року у 619 млн дол.», - йдеться у повідомленні.

Основним експортним товаром цієї групи залишається соя, у I півріччі 2020 року за кордон було продано понад 0,8 млн тонн цієї культури на 289 млн доларів. Також за цей період було експортовано 18 тис. тонн ріпаку на 7 млн доларів, 33 тис. тонн насіння соняшнику на 14 млн доларів.

Найбільшими імпортерами українських олійних у січні-червні 2020 року були: Туреччина (19,6% від загальної вартості поставок українських олійних), Білорусь (16,4%), Греція (9,0%), Італія (8,5%), Німеччина (6,6%), Ліван (6,1%), Нідерланди (5,6%) і Китай (4,5%).

Експорт жирів та олій з України у I півріччі 2020 року становить близько 2,9 млрд доларів, що на 24% перевищило минулорічний показник за відповідний період. Основним експортним товаром цієї групи є соняшникова олія; за шість місяців цього року її продано за кордон на суму близько 2,7 млрд доларів, на 24% більше, ніж за І півріччя 2019 року.

Головними покупцями жирів і олій українського виробництва у січні-червні 2020 року були: Індія (23,6% від загальної вартості поставок цієї продукції), Китай (15,8%), Нідерланди (8,8%), Ірак (7,6%), Іспанія (7,3%) та Італія (5,3%).

Як повідомляв Укрінформ, експорт української аграрної продукції у січні-червні 2020 року збільшився лише на 0,1 млрд доларів порівняно із аналогічним періодом минулого року, до 10,4 млрд доларів.