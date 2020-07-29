Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій

Черкащина стала пілотною областю втілення фінансованого урядом Канади проєкту з розподілу інвестицій. Згідно з цим проєктом, напрямки інвестування повинні обрати громади на місцях.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадмінстрації.

"Черкащина стала пілотною областю, де реалізовуватимуть ініціативу «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проєктів в Україні». Її втілюватимуть у межах п’ятирічного проєкту від компанії Alinea International «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що впроваджується коштом уряду Канади", - йдеться у повідомленні.

Переваги запровадження цієї ініціативи для Черкащини вчора обговорили в ОДА. Про ініціативу та ключові її положення розповіли представник проєкту SURGe Віталій Белецький та група радників ініціативи: Юрій Третяк, Анатолій Ткачук, Олена Нижник і Василь Федюк.

Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту

Суть проєкту полягає у тому, щоби саме громада обирала пріоритетні напрямки публічного інвестування залежно від власних потреб. У пріоритеті – об’єднані територіальні громади, підвищення їхнього потенціалу. Зокрема експерти допомагатимуть виявляти інвестиційні потреби ОТГ, готувати проєкти та втілювати їх. Залучатиметься до роботи й Агенція регіонального розвитку, яка уже має досвід аналогічної роботи з громадами.

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Голова ОДА Роман Боднар наголосив, що Канада є ключовим партнером України - нині ця країна втілює у нас 13 своїх проєктів. І Черкащина, яка стала "першопроходцем" одного з них, налаштована на роботу і конкретні результати.

"Ми виокремили два стратегічних ключових шляхи розвитку Черкащини, які є взаємодоповнюваними та взаємопоєднуваними. Перший великий напрямок – формування спроможної економіки. Другий – покращення якості життя, а це й освіта, культура, безпека, екологія. Стала економіка формує інвестиції для розвитку та покращення якості життя. Останнє формує кадровий потенціал із освічених кваліфікованих людей, які прагнуть працювати вдома. У цьому плані для нас важливий досвід та консультації міжнародних експертів", - зазначив Боднар.

Під час зустрічі з ключовими стейкхолдерами Черкащини експерти також представили та обговорили основні принципи, методологію та спільний план реалізації ініціативи.