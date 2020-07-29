Через рішення суду ОПЗ призупинив конкурсний відбір постачальника сировини

Правління АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) призупинило конкурс з відбору компанії-постачальника давальницької сировини, згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗ .

"Ухвалою Господарського суду Одеської області за заявою ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» було заборонено АТ «ОПЗ» вчиняти дії в рамках проведення відбору за процедурою відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ «ОПЗ», в тому числі визначати та оформлювати результати процедури відбору, укладати, підписувати та виконувати договори про постачання сировини у вигляді природного газу для переробки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що АТ «ОПЗ» змушене виконувати це судове рішення, незважаючи на категоричну незгоду з ним. Наразі юристи підприємства готують апеляційну скарга на вказану ухвалу, а проведення фінального етапу відбору призупинено.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Господарський суд Одеської області виніс ухвалу за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» про зупинення конкурсу з відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ «Одеський припортовий завод». Однак акціонерне товариство повідомило, що 23 липня 2020 року відбувся другий етап процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ "ОПЗ".

Читайте також: На Одеському припортовому заявляють про тиск щодо конкурсу на постачальника сировини

В аукціоні брали участь компанії IBE Trade Corp., Maddox SA і ТОВ «Агро газ трейдінг». Правлінням АТ «ОПЗ» було прийнято рішення не визначати переможця за результатами другого етапу відбору та провести третій етап – перемовини.

Також повідомлялося, що керівництво ОПЗ оприлюднило заяву про те, що певні групи намагаються чинити тиск на членів правління підприємства з метою змінити рішення, які були прийняті під час проведення процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини і послуг з відвантаження готової продукції для Одеського припортового заводу.