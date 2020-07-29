Нафта помірно дешевшає

Ціни на нафту помірно знижуються в ході торгів у середу на очікуваннях даних Міненерго США про запаси нафти в країні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,2 за барель, що на $ 0,02 (0,05%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,08 (0,19%) - до $ 40,96 за барель.

Запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 6,8 млн бар. і становили 531 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 1,1 млн барелів, дистилятів - на 187 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу зросли на 1,1 млн барелів, показали дані API, опубліковані напередодні. Аналітики очікували збільшення запасів на 357 тис. бар. Дані уряду США мають з'явитися 29 липня увечері.

«Це має тимчасово зняти деякі побоювання з приводу тривання зниження попиту», - зазначив у своїй записці Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків AxiCorp.

Водночас посилюється пандемія COVID-19 підтримує побоювання з приводу падіння попиту на паливо, що веде до його перевиробництва. У всьому світі зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій, включаючи США, найбільшого в світі споживача нафти.

Спроби підтримати економіку США і надати допомогу американцям під час коронавірусного спалаху не увінчалися успіхом, оскільки 28 липня республіканці не погодилися з їх власним планом надання стабілізаційного пакету на $ 1 трлн.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,66 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,61)