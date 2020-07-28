У Системі BankID НБУ в І півріччі здійснили понад 2 мільйони електронних ідентифікацій

У Системі BankID Національного банку України у січні-червні 2020 року здійснено понад 2 млн успішних електронних ідентифікацій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"За шість місяців 2020 року у Системі BankID НБУ здійснено понад 2 млн успішних електронних ідентифікацій (для порівняння, за весь 2019 рік – 300 тисяч). Тобто щодня відбувається майже 11 тисяч успішних ідентифікацій", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що вже 20 банків підключилися до Системи BankID НБУ. І хоча за кількістю це трохи більше ніж 1/4 банківської системи, але, насправді, на ці банки припадає близько 87% ринку платіжних карток. З огляду на те, що банківська система наразі має найбільш актуальну і повну інформацію щодо своїх клієнтів, переваги розвитку системи очевидні.

"Чим більше банків приєднується до системи у якості абонентів-ідентифікаторів, тим більше надавачі послуг зацікавлені у підключенні, щоб запропонувати громадянам новий і потрібний сервіс. Користувач же отримує зручний та безпечний доступ до широкого спектру державних, фінансових, комерційних та інших послуг, що можуть надаватися онлайн і потребують ідентифікації. Разом усе це сприятиме підвищенню цифрової та фінансової грамотності в країні і позитивно впливатиме на розширення фінансової інклюзії", - зазначили в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками.

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Наразі Система BankID НБУ налічує 44 учасники. Зокрема у ролі абонента - ідентифікатора до системи приєдналося 20 банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк ФОРВАРД, банк “Південний”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – банк, банк Восток, Ідея Банк, Акордбанк, Асвіо Банк, Конкорд Банк, банк "ГРАНТ" та МТБ Банк. Лише з початку 2020 року до неї приєдналося 9 банків-ідентифікаторів та 10 небанківських установ.

Як відомо, Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.