Фонд держмайна виставив на продаж держпакет акцій "Укрзахідвуглебуду"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 21 серпня 2020 року провести аукціон з продажу державного пакета акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" за стартовою ціною 11,2 млн гривень.

Про це ФДМУ повідомляє у Facebook.

"Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" у кількості 44 637 304 штук, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства", - йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 21 серпня 2020 року.

Стартова ціна – 11,159 млн гривень.

Приватне акціонерне товариство "Укрзахідвуглебуд" розташоване в місті Червоноград, Львівська область. Загальна площа об'єкта – 15 726,8 м².

Зазначається, що товариство є шахтобудівельним підприємством, яке спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту вугледобувних підприємств, об’єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництву та ремонту доріг, наданню транспортних послуг.

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З 1999 року товариство виступає генпідрядником по будівництву єдиної в Україні шахти-новобудови №10 "Нововолинська", яке здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, головним розпорядником коштів по будівництву якої є Міненергетики. На сьогодні будівництво шахти є одним з основних джерел існування шахтобудівельного підприємства ПрАТ "Укрзахідвуглебуд".