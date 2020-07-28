Фонд держмайна виставив на продаж держпакет акцій "Укрзахідвуглебуду"
Про це ФДМУ повідомляє у Facebook.
"Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" у кількості 44 637 304 штук, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства", - йдеться в повідомленні.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2020 року.
Стартова ціна – 11,159 млн гривень.
Приватне акціонерне товариство "Укрзахідвуглебуд" розташоване в місті Червоноград, Львівська область. Загальна площа об'єкта – 15 726,8 м².
Зазначається, що товариство є шахтобудівельним підприємством, яке спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту вугледобувних підприємств, об’єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництву та ремонту доріг, наданню транспортних послуг.
З 1999 року товариство виступає генпідрядником по будівництву єдиної в Україні шахти-новобудови №10 "Нововолинська", яке здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, головним розпорядником коштів по будівництву якої є Міненергетики. На сьогодні будівництво шахти є одним з основних джерел існування шахтобудівельного підприємства ПрАТ "Укрзахідвуглебуд".