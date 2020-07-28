Депутати розблокували підписання закону про ВДЕ - Герус

Народний депутат Анна Скороход відкликала постанову про скасування рішення Верховної Ради від 21 липня 2020 року про прийняття в другому читанні і в цілому закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел".

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі голова комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Питання було, чи набере він чинності наприкінці липня, чи на початку вересня. Випадає два місяці. Мабуть, не дуже багато є аргументів, щоб ситуація розвивалася так. Анна Скороход сприйняла логічні аргументи колег. Її вдалося переконати, це добре", - зазначив Герус.

Він додав, що вже завізував законопроєкт і направив на підпис спікеру Ради Дмитру Разумкову. Найближчими днями законопроєкт буде відправлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". На думку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цей документ закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики, він дозволить зменшити енерготарифи для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%, що дасть можливість державі та всім українцям заощаджувати майже 7 млрд грн щорічно. А до 2030 року меморандум дозволить зменшити об’єм виплат "зеленій" генерації приблизно на 2 млрд євро.

Також повідомлялося, що 10 червня Кабінет міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодилися зменшити тарифи. Документ, що називається "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики", підписали Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації. Ця угода передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скорегувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за "зеленим" тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

Гарантований покупець електричної енергії (згідно із законом "Про ринок електричної енергії") – суб'єкт господарювання, що зобов'язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф.