Угода про асоціацію Україна-ЄС: уряд збере бізнес на діалог

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у вівторок проведе Перший діалог з українським бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

“Мета заходу – дати старт процесу поглиблених консультацій з українською бізнес-спільнотою щодо потреб та очікувань від оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Результатом таких діалогів стане узагальнена позиція бізнесу, яка буде врахована під час підготовки переговорної позиції України в рамках оновлення Угоди”, - ідеться в повідомленні.

Участь у заході планують взяти віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, керівник делегації ЄС на переговорах щодо торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2008-2013 рр.) Пітер Балаш та представники провідних українських галузевих бізнес-асоціацій.

Початок заходу заплановано на 13-ту годину.

Зустріч проходитиме онлайн.

Фото: КМУ