Буславець вважає, що Нафтогаз не зацікавлений у розвитку ТЕЦ

НАК "Нафтогаз України" не зацікавлений у розвитку теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які хоче отримати в управління.

Про це під час пресконференції заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З моєї точки зору, "Нафтогаз" не зацікавлений розвивати теплоелектроцентралі, які потенційно йому можуть бути передані з точки зору техніки та модернізації", - сказала Буславець.

За її словами, для кожної окремої ТЕЦ має бути проведений технічний аудит щодо можливості модернізації.

"ТЕО та технічний аудит мають дати відповідь на питання, які ТЕЦ – перспективні, а які є потенційними майданчиками з необхідною інфраструктурою для побудови там більш сучасної високоманеврової генерації", - відзначила Буславець.

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Як повідомлялося, Міністерство енергетики розглядає можливість передати від Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України" повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ. Зокрема, Нафтогаз запропонував Фонду передати йому у власність і управління шість державних теплоелектроцентралей, щоб продемонструвати дієвість застосування енергоефективних технологій. Очікується, що партнером Нафтогазу в цьому проєкті може виступити одна із закордонних компаній.