Буславець вважає, що Нафтогаз не зацікавлений у розвитку ТЕЦ
Про це під час пресконференції заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З моєї точки зору, "Нафтогаз" не зацікавлений розвивати теплоелектроцентралі, які потенційно йому можуть бути передані з точки зору техніки та модернізації", - сказала Буславець.
За її словами, для кожної окремої ТЕЦ має бути проведений технічний аудит щодо можливості модернізації.
"ТЕО та технічний аудит мають дати відповідь на питання, які ТЕЦ – перспективні, а які є потенційними майданчиками з необхідною інфраструктурою для побудови там більш сучасної високоманеврової генерації", - відзначила Буславець.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики розглядає можливість передати від Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України" повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ. Зокрема, Нафтогаз запропонував Фонду передати йому у власність і управління шість державних теплоелектроцентралей, щоб продемонструвати дієвість застосування енергоефективних технологій. Очікується, що партнером Нафтогазу в цьому проєкті може виступити одна із закордонних компаній.